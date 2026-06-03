El dólar alcanza los 600 pesos en el mercado informal cubano, un tasa récord

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La Habana, 3 jun (EFE).- El dólar alcanzó este miércoles los 600 pesos cubanos en el mercado informal de la isla, una cifra récord, según la tasa que elabora diariamente el medio independiente El Toque, la referencia principal para expertos independientes y para la calle.

Tras una subida de cinco pesos frente a la jornada anterior, el dólar llegó a esta posición luego de una serie de fuertes repuntes en las últimas semanas. El tipo de cambio oficial, por su parte, quedó fijado en los 524 pesos por dólar, según el Banco Central de Cuba (BCC).

La moneda cubana ahonda así su depreciación frente al billete verde, empujada por la crisis estructural de la isla, que entre 2020 y 2025 ha perdido el 15 % de su producto interno bruto (PIB), y por la fuerte presión estadounidense de los últimos meses, que incluye un bloqueo energético y nuevas sanciones secundarias para empresas extranjeras. EFE

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