El dominicano Hardt gana y pone el 2-0 en la eliminatoria contra Letonia de la Copa Davis

Santo Domingo, 6 feb (EFE).- República Dominicana tomó ventaja de 2-0 sobre Letonia en la primera ronda del Grupo Mundial II, tras sumar su segundo triunfo de la serie gracias a la victoria de Nick Hardt, que se impuso a Robert Strombachs por dos sets a uno.

El dominicano consiguió dos saques directos ganados frente a solo uno de su rival, y cometió muchas menos dobles falta, cuatro, mientras que el letón incurrió en once.

En el primer set, Hardt -número 608 en el escalafón de la ATP- se impuso por 7 a 5 a Strombachs, número 403 de en la clasificación.

El segundo set, en cambio, fue para el letón, que se impuso por 7-6 tras dominar el «tie-break» por 7-2.

En el tercer y definitivo set, Hardt consiguió un resultado contundente 6-2 para dar la victoria a su país y conseguir un parcial de (2-0) en esta ronda de cinco partidos.

El ganador de esta serie, que se celebra en Santo Domingo, conseguirá la permanencia en el Grupo Mundial II.

Los dominicanos enfrentan esta ronda después de perder contra Ucrania (4-0) en septiembre y vencer a Bolivia (3-1). EFE

