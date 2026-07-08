El dominicano Jean Montero ficha por el Olympiacos hasta 2029

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Redacción Deportes, 8 jul (EFE).- El Olympiacos griego anunció este miércoles el fichaje del jugador dominicano Jean Montero, procedente de Valencia Basket, para las próximas tres temporadas.

El base dominicano (1,88 metros, 23 años) jugó las dos últimas temporadas en el equipo valenciano, donde conquistó una Liga Endesa y fue elegido estrella emergente de la Euroliga, MVP de los Playoffs de la Euroliga y miembro del Quinteto Ideal de la Euroliga, todo ello en su primera temporada en dicha competición.

Montero finalizó la temporada pasada con promedios de 14,4 puntos, 4,8 asistencias, 3 rebotes y 1,1 robos en 38 partidos de la Euroliga.

El dominicano también registró 15,5 puntos, 4,3 asistencias, 2,9 rebotes y 1,2 robos en la Liga Endesa, incluyendo 23,8 puntos y 5,5 asistencias en la final contra el Barcelona.

Un anuncio que se realizó durante la presentación de un nuevo patrocinador para el equipo griego, así como la presentación de la nueva equipación. Los presidentes Panagiotis y Giorgos Angelopoulos giraron la camiseta y mostraron el nombre de Montero a la espalda.

«¡El explosivo base de la República Dominicana es oficialmente parte de la familia rojo y blanco! ¡Bienvenido, Jean Montero!» dijo el Olympiacos a través de su perfil de la red social ‘X’

Jean Montero se une a los vigentes campeones de la Euroliga, que suman una pieza clave a su línea exterior. EFE

igg/sab