El ecuatoriano Nilson Angulo debuta con el Sunderland

1 minuto

Londres, 7 feb (EFE).- El ecuatoriano Nilson Angulo disputó este sábado sus primeros minutos con la camiseta del Sunderland al debutar en el duelo contra el Arsenal.

El ecuatoriano fichó por el Sunderland procedente del Anderlecht por 17,5 millones de libras (20 millones de euros) y firmó un contrato de cuatro años y medio con los ‘Black Cats’ y con opción a un año adicional.

Con el ’10’ en la camiseta, Angulo disputó los minutos finales en el Emirates Stadium en un partido que perdían por 2-0 con los goles de Martín Zubimendi y Viktor Gyökeres.

El ecuatoriano llegó al Anderlecht en 2022 procedente de LDU Quito, que le traspasó por cerca de 2 millones de euros. Con los belgas disputó 94 partidos, marcado diez goles y repartiendo once asistencias. Este curso, en la liga belga ha marcado seis tantos y dado siete pases de gol en 22 encuentros.

A nivel internacional, debutó con Ecuador en octubre de 2021 y desde entonces ha disputado doce encuentros con el combinado nacional. Ha entrado en las últimas cuatro convocatorias de Ecuador y se postula como uno de los convocados a la próxima Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá en la que los ecuatorianos se medirán a Costa de Marfil, Curaçao y Alemania en la fase de grupos. EFE

