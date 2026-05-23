El ELN se atribuye una matanza de seis personas en el noreste de Colombia

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Bogotá, 23 may (EFE).- La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se atribuyó este sábado la matanza de seis personas el martes pasado en la carretera que une a los municipios de Ocaña y Ábrego, en el departamento de Norte de Santander (noreste).

«En un retén instalado por el ELN se desencadenó un intercambio de disparos luego de que el vehículo sospechoso evadió el control requerido (…) Lamentablemente en el intercambio de disparos resultan muertas las seis personas que viajaban en una camioneta y herido un compañero muestro», señaló el Frente de Guerra Nororiental de la guerrilla en un comunicado.

Una de las personas asesinadas es el líder social Freiman David Velásquez, miembro de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat), quien contaba con un esquema de protección de la UNP.

Igualmente en el ataque cometido en Ábrego, municipio que hace parte de la región del Catatumbo, fueron asesinados Yidy Velásquez, hermana del líder social; un firmante de paz; Mayerlis Yoselín Hernández Ramírez, miembro de Asuncat, y dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección.

El ELN acusó a varias de las personas que viajaban en la camioneta de ser miembros del Frente 33 de las disidencias de las FARC, con el que libra una guerra por el control territorial desde enero del año pasado, aunque lamentó que en el ataque fuese asesinado el líder social.

El Catatumbo es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo y desde hace décadas es una zona en disputa por grupos guerrilleros y paramilitares.

En esta zona del país -formada por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú- operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC. EFE

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