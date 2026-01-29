El escritor franco-argelino Boualem Sansal elegido miembro de la Academia Francesa

París, 29 ene (EFE).- El escritor franco-argelino Boualem Sansal fue elegido este jueves para ocupar una plaza de la Academia Francesa, casi tres meses después de salir de prisión en Argelia.

Sansal, que ocupará el tercero de los cuarenta escaños de la Academia Francesa, se hizo con la plaza en la primera vuelta de la votación, al conseguir 25 de 26 votos, informó la institución en redes sociales.

El novelista, de 81 años, se une así a los «inmortales», apodo que reciben los académicos, que hasta hoy sumaban 35 (30 hombres y 5 mujeres). Tras la elección de Sansal, quedan cuatro escaños vacantes. EFE

