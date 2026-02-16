El estado de sitio por ataque pandillero culmina en Guatemala con baja de homicidios

Ciudad de Guatemala 16 feb (EFE).- El estado de sitio decretado hace un mes en Guatemala , tras un ataque pandillero que dejó 11 policías muertos, culminó este lunes y dejó la cifra más baja de homicidios en los últimos 25 años, según datos del Gobierno que preside Bernardo Arévalo de León.

A partir de este martes será implementado un estado de prevención y se mantendrán los operativos de seguridad de la Policía Nacional Civil y del Ejército, así como los controles extremos en las cárceles, como ya anunció el domingo el presidente en una alocución nacional en la que tildó de «contundentes» los resultados de la medida, que no generó controversia en el país.

El estado de sitio, que permite la captura de cualquier persona sin orden judicial, es la penúltima disposición en la gradación de la Ley del Orden Público guatemalteco, mientras que el estado de prevención es la antepenúltima opción y limita las manifestaciones públicas, además de avalar la disolución de las mismas.

Descenso de los homicidios

El estado de sitio fue declarado el 18 de enero pasado, después de que presuntos pandilleros del grupo criminal Barrio 18 llevaran a cabo ataques simultáneos en la capital guatemalteca que dejaron en total 11 policías muertos.

Se trató de una represalia contra las autoridades, que un día había retomado el control en tres prisiones donde se habían registrado motines.

Según detalló la Administración de Arévalo de León, entre el 1 de enero y el 12 de febrero pasados se contabilizaron 253 homicidios, la cantidad más baja desde 2001.

Los datos del Gobierno establecen que en 2024, por ejemplo, fueron 295 los asesinatos registrados en los primeros 43 días del año, mientras que, en 2009, por ejemplo también, fueron 785 homicidios contabilizados.

«Este resultado responde a la implementación de operativos conjuntos entre la institución policial y el Ejército de Guatemala, desarrollados en el marco del estado de sitio», aseguró el Gobierno.

Pandilleros capturados y reducción de las extorsiones

Arévalo de León recalcó de igual manera en su mensaje a la Nación que durante el estado de sitio se capturaron 83 pandilleros de alto perfil y también descendió en un 33 % el número de extorsiones a comerciantes.

De acuerdo al mandatario, la «estrategia» utilizada por las fuerzas de seguridad en el estado de sitio «ha dado resultados contundentes». Además, resaltó que «un país sin miedo es un país libre».

El Gobierno de Arévalo de León y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha mantienen una pugna desde el año pasado, cuando las autoridades trasladaron a los cabecillas de estas estructuras criminales a la cárcel de alta seguridad denominada Renovación I después de una masacre registrada en un sepelio, ordenada presuntamente desde la prisión.

Tanto la pandilla Barrio 18 como la Mara Salvatrucha fueron designadas en el 2025 como organizaciones terroristas extranjeras por el Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Guatemala contabilizó 3.139 homicidios en 2025, lo que equivale a un aumento de casi el 10 % en comparación con 2024, según datos de entidades locales. EFE

