El estudio mexicano de arquitectura «LANZA atelier» se hace un hueco en el centro de Londres

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«LANZA atelier», un estudio de arquitectura con sede en Ciudad de México, expone desde el sábado un pabellón temporal en los Jardines de Kensington, en el corazón de Londres.

La institución artística Serpentine Galleries, ubicada en estos jardines, invita cada año a un arquitecto o estudio de renombre a diseñar un pabellón temporal, abierto al público.

Y para la edición de 2026 eligió al estudio «LANZA atelier», fundado en 2015 y formado por la española Isabel Martínez Abascal y el mexicano Alessandro Arienzo.

La obra expuesta consiste en sinuosos muros de ladrillo, reinterpretados como un espacio abierto para encuentros, charlas y actividades culturales.

«Creemos que todas las personas tienen una conexión con la arquitectura, ya que todos hemos habitado espacios desde el momento en que nacemos», explica Isabel Martínez Abascal a la AFP.

«Aspiramos a crear una arquitectura con la que cualquiera pueda identificarse, sobre la que pueda formarse una opinión y que despierte tanto alegría como reflexión», añade la arquitecta.

El pabellón, bautizado como «A serpentine», estará abierto al público entre el 6 de junio y el 25 de octubre.

Desde que Serpentine Galleries lanzó esta iniciativa en el año 2000, han participado nombres ilustres como el brasileño Oscar Niemeyer y el canadiense-estadounidense Frank Gehry.

Esta es la segunda vez que se selecciona la arquitectura mexicana para diseñar el pabellón, tras Frida Escobedo, en 2018.

– «Una arquitectura que priorice el encuentro» –

Pese a que «LANZA atelier» es un estudio relativamente joven, su trabajo ha sido exhibido en espacios como el San Francisco Museum of Modern Art, la duodécima Bienal de Arquitectura de Sao Paulo y la Trienal de Lisboa 2019.

Martínez Abascal afirma que su arquitectura «aprende del conocimiento constructivo vernacular sin olvidar los retos del momento presente» y está «conectada a cada contexto local a través de la materialidad».

Los fundadores del estudio mexicano han trabajado en los últimos años en varios proyectos utilizando ladrillo y, por primera vez, han convertido este material en el protagonista del pabellón efímero que se levanta cada año en Londres.

«Sus dimensiones son exactamente las adecuadas para sostenerlo con una sola mano, de modo que, en última instancia, remite a la escala y a la experiencia del cuerpo humano», señala la arquitecta.

El estudio, además de México, ha trabajado en Estados Unidos (Nueva York, Los Ángeles y San Francisco), Brasil, España y ahora en Reino Unido.

Con su instalación londinense, los arquitectos quieren que los visitantes se identifiquen «con la idea de que todos habitamos espacios y que todos estamos, de alguna manera, conectados con la arquitectura».

«Todos podemos reflexionar sobre qué tipo de arquitectura necesitamos en medio de la crisis ecológica global, una arquitectura que priorice el encuentro y la experiencia colectiva», explica Martínez Abascal.

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