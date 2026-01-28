El euro se dispara tras las declaraciones de Trump pero luego se desinfla

Fráncfort (Alemania), 28 ene (EFE).- El euro se disparó después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, no se mostrara preocupado por la actual debilidad del dólar, pero después se desinfló.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1953 dólares, frente a esos mismos 1,1953 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1974 dólares.

El euro se acercó el martes a los 1,21 dólares, máximo desde junio de 2021, pero perdió posiciones después.

Trump no mostró preocupación por la depreciación del dólar en unas declaraciones a la cadena de televisión estadounidense Fox News.

Al ser preguntado si el dólar había caído demasiado, Trump dijo: «No, me parece genial».

Algunos analistas consideran que Trump ve que la depreciación del dólar fortalece la competitividad de la economía de Estados Unidos.

Los mercados prevén que la Reserva Federal (Fed) mantenga hoy sus tipos de interés entre el 2,5 y el 3,75 % y prestarán atención a las declaraciones de su presidente, Jerome Powell, sobre la independencia de la entidad.

El euro se acerca a niveles que podrían preocupar al BCE debido a su impacto en la inflación y la entidad podría reaccionar verbalmente si supera los 1,23 dólares, según Jefferies.

La apreciación del euro reduce la inflación de la eurozona y podría hacer necesario que el BCE baje los tipos de interés.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1932 y 1,2025 dólares. EFE

