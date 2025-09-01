The Swiss voice in the world since 1935

El exministro conservador Kocher asume como nuevo gobernador del Banco Nacional de Austria

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Viena, 1 sep (EFE).- El economista y exministro conservador Martin Kocher asumió este lunes como nuevo gobernador del Banco Nacional de Austria y miembro del Consejo del Banco Central Europeo (BCE), con el desafío de la recesión en el país alpino.

El economista, exministro de Economía y Trabajo y antiguo director del Instituto de Estudios Avanzados (IHS), asumió el cargo en sustitución de Robert Holzmann, que estuvo seis años al frente de la entidad.

El nuevo gobernador se incorpora también al Consejo de Gobierno del BCE, donde participará en la toma de decisiones sobre la política monetaria de la Eurozona.

Su primera participación en una reunión del BCE está prevista para el 11 de septiembre en Fráncfort, coincidiendo con un debate clave sobre los tipos de interés, que actualmente se encuentran en el 2 %.

Kocher, que calificó su nuevo puesto como un «trabajo soñado», asume la responsabilidad en un contexto complicado para Austria: la inflación se sitúa por encima de la media europea y este puede ser el tercer año de recesión para el país alpino.

El Banco Nacional prevé una contracción del 0,1 % en 2025, después de la caída del 1 % en 2023 y del 1,2 % en 2024, aunque anticipa una recuperación en 2026 con un crecimiento estimado del 1,2 %.

Además, la incertidumbre derivada de las tensiones comerciales con Estados Unidos añade presión a las decisiones del BCE.

Kocher, en sus primeras declaraciones en el cargo, en la radio pública, evitó definirse como un «halcón» o una «paloma» en política monetaria y subrayó que lo importante es guiarse por los datos y actuar «en el momento adecuado con la decisión adecuada».EFE

ll/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR