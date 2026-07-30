El fabricante de autos Stellantis vuelve a tener beneficios en el segundo trimestre

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El fabricante de automóviles Stellantis, propietario de marcas como Ram, Peugeot o Jeep, informó este jueves que volvió a registrar beneficios en el segundo trimestre de 2026 tras una fuerte pérdida en el mismo periodo del año pasado.

El gigante estadounidense-franco-italiano señaló en un comunicado que obtuvo un beneficio neto de 293 millones de euros (335 millones de dólares) entre abril y junio, frente a una pérdida de 1.900 millones de euros un año antes.

La facturación en el segundo trimestre de este año fue de 43.500 millones de euros, un aumento del 13% interanual.

«Hemos mejorado nuestro desempeño en todos nuestros principales indicadores financieros», subrayó el director general del grupo, Antonio Filosa, citado en el comunicado.

Al frente desde mayo de 2025, Filosa anunció en mayo un plan estratégico destinado a enderezar el rumbo de Stellantis tras las pérdidas colosales en el ejercicio de 2025.

Este proyecto, centrado principalmente en Norteamérica, se basa en inversiones de 60.000 millones de euros en cinco años y contempla reducciones de capacidades en Europa.

«El despliegue de nuestra estrategia FaSTLAne 2030 está bien encauzado», «los lanzamientos de nuevos productos previstos para este año se están llevando a cabo dentro de los plazos y conforme a nuestras expectativas», apuntó Filosa.

Por regiones, el grupo de 14 marcas (entre ellas Fiat, Opel, Citroën, Peugeot, Jeep y Ram) menciona «avances en los principales mercados».

En volumen, sus ventas aumentaron un 6% interanual en Estados Unidos y en Norteamérica en su conjunto, así como un 3% en Europa, donde la progresión llega al 7% si se incluye a su socio chino Leapmotor.

Las ventas retrocedieron en cambio un 2% en Sudamérica, un 6% en Oriente Medio y África, y un 29% en Asia-Pacífico.

myr/tjc/dbh