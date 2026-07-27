El fiscal de la CPI Karim Khan es relevado de sus funciones por «conducta grave»

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La Asamblea general de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió el viernes destituir al fiscal general Karim Khan, acusado de agresión sexual contra una integrante de su equipo, según informaron a la AFP varias fuentes diplomáticas.

Khan, de 56 años, fue suspendido el mes pasado por un órgano rector clave de la CPI, la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes (AEP), compuesta por 21 miembros, que convocó la reunión del viernes en la sede de la ONU en Nueva York.

En una votación secreta celebrada durante una reunión extraordinaria a puerta cerrada en la sede de la ONU en Nueva York, 82 de los 125 Estados miembros votaron a favor de cesar al británico por «conducta grave y un grave incumplimiento del deber».

Se requería un mínimo de 63 votos para su destitución.

Fuentes le dijeron a la AFP que solo 13 estados votaron para que Khan permaneciera en el cargo. Otros 15 se abstuvieron, y algunos no asistieron a la sesión.

Khan impugnará «la legalidad y la justicia de la decisión mediante todos los mecanismos legales disponibles», escribió en X el abogado Tayab Ali.

La CPI, con sede en La Haya, dijo en un comunicado que «toma nota» de la votación.

Khan dejó sus funciones en mayo de 2025 para defenderse de las acusaciones de una de sus compañeras de trabajo, tras la apertura de una investigación el año anterior.

El fiscal general ya había sido apartado del proceso emblemático de la CPI contra el expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte por crímenes de lesa humanidad.

Khan, quien estaba en el cargo desde 2021, ha negado categóricamente las acusaciones.

– Escalada de intentos –

Después de la votación, Paivi Kaukoranta, que preside la asamblea que vigila a la CPI, alabó a los miembros por «su espíritu de unidad demostrado para defender la integridad de la corte».

El proceso asegura que la corte «pueda cumplir su mandato fundamental en interés de la comunidad internacional en su conjunto y de las víctimas de crímenes atroces en todo el mundo», agregó.

La semana pasada la denunciante reveló por primera vez ante los medios detalles de la agresión que denuncia haber sufrido por parte del ahora exfiscal de la CPI.

La mujer, que fue presentada como Sarah, una abogada de origen malasio, declaró a la cadena CNN que fue víctima de una «escalada de intentos».

«Es imposible que exista consentimiento cuando hay un desequilibrio de poder de tal magnitud. Lo que mucha gente no entiende es que el señor Khan no era sólo mi jefe, sino el jefe de todo el mundo», sostuvo.

El abogado de Khan, Tayab Ali, advirtió que la decisión tendría «graves consecuencias» más allá del caso individual.

«La independencia de la Corte Penal Internacional depende de que sus funcionarios electos estén protegidos frente a su destitución mediante procesos que sean políticos, procesalmente injustos o inconsistentes con los hallazgos de órganos judiciales independientes», dijo Ali en X.

Khan ha tratado casos de gran repercusión mediática tratados.

Acaparó la atención cuando pidió la detención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y del exministro de Defensa Yoav Gallant por la guerra en Gaza, así como contra varios miembros de Hamás, todos ellos asesinados.

Estados Unidos, en represalia, le impuso sanciones económicas y le prohibió su entrada a territorio estadounidense.

«Es bueno que se haya ido, pero no es más que una pequeña pieza en esta institución irremediablemente corrupta», declaró este viernes en X el portavoz del Departamento de Estado, Tony Pigott.

«El resultado de hoy no tendrá ningún impacto en los planes de Estados Unidos de desmantelar la CPI», agregó.

Gideon Sa’ar, ministro de Asuntos Exteriores de Israel, país que, al igual que Estados Unidos, no es miembro de la CPI, saludó de en X el relevo «largamente largamente esperado» del fiscal.

Liz Evenson, directora de justicia internacional en Humans Rights Watch, dijo después de la decisión del viernes que la CPI «es más que una persona; es una corte clave de última instancia que sirve de ancla al movimiento mundial por la justicia».

Añadió que el tribunal debe estar sujeto «a los más altos estándares»

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