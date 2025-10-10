El FMI aborda reformas con el Gobierno keniano para facilitar un nuevo programa en el país

2 minutos

Nairobi, 10 oct (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) informó este viernes de que concluyó una visita a Kenia para evaluar el progreso de la situación macroeconómica y financiera del país y abordar con las autoridades reformas que podrían allanar el camino para un programa respaldado por la institución.

La visita se desarrolló entre los pasados 25 de septiembre y 9 de octubre, bajo la dirección de Haimanot Teferra, e incluyó reuniones con el presidente keniano, William Ruto, y el gobernador del Banco Central de Kenia, Kamau Thugge, entre otros altos cargos, agencias gubernamentales y representantes de la sociedad civil, de empresas y de socios para el desarrollo.

«El equipo del personal técnico del FMI ha avanzado en el análisis de la evolución de la economía y el sector financiero, la valoración de las perspectivas económicas y las conversaciones iniciales con las autoridades kenianas y otras partes interesadas sobre un programa de reformas que podría allanar el camino para un programa respaldado por el FMI», señaló Teferra en un comunicado.

«Las prioridades de reformas incluyen medidas para mejorar la credibilidad de la política fiscal, garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas y la deuda y minimizar los riesgos fiscales, financieros y del sector externo, así como formas de mejorar la gobernanza, la transparencia y la eficiencia del sector público», añadió.

Las conversaciones con las autoridades kenianas continuarán en el marco de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en Washington, cuya agenda principal tendrá lugar la próxima semana.

«Acogemos con satisfacción la participación sincera de las autoridades kenianas y nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de asociarnos con Kenia para garantizar un futuro económico más sólido, sostenible e inclusivo para todos los kenianos», afirmó Teferra.

El programa que tenía Kenia de 3.600 millones de dólares con el FMI venció a principios de este año y algunos responsables del Gobierno keniano han expresado su interés en la puesta en marcha de uno nuevo que incluya un componente de préstamo. EFE

lbg/alf