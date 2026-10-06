El FMI destaca las ayudas monetarias temporales para encarar la subida del coste de vida

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Washington, 6 oct (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) destaca en un análisis publicado este martes la efectividad de las ayudas monetarias focalizadas y temporales a hogares como la herramienta pública generalmente más eficiente para que los países puedan soportar mejor los incrementos en el coste de la vida, un fenómeno que se ha vuelto global en gran parte por la guerra contra Irán.

El mensaje no es nuevo: en sus reuniones de primavera, con el conflicto en Oriente Medio apenas en su segundo mes y la guerra de Ucrania ya en su cuarto año, el organismo advirtió que este tipo de políticas son, por regla general, mucho más eficaces que los subsidios generalizados o los controles de precios y permiten mantener mejores balances fiscales.

El FMI subraya en este caso la importancia, además, de que los Gobiernos no dejen que los hogares más vulnerables absorban solos el golpe y que es necesario compensarlos directamente, en vez de intentar hacer que, por ejemplo, la energía o los alimentos sean artificialmente baratos para todos.

«Las transferencias focalizadas y temporales constituyen la forma más eficaz de proteger a los sectores más vulnerables frente a un aumento repentino del costo de los productos básicos, al tiempo que facilitan el ajuste necesario de la demanda y preservan el espacio fiscal», explica el FMI en uno de los capítulos -adelantado este martes- de su nuevo Informe de Perspectiva Económica Global (WEO).

«Ofrecer la misma protección mediante medidas que contengan los precios puede requerir entre 3 y 22 veces más recursos fiscales», advierte el escrito, que añade que dichas medidas pueden resultar ineficaces cuando el espacio fiscal es limitado -un escenario que encaran cada vez más economías- o cuando «muchos países implementan subsidios simultáneamente».

En este último caso, los economistas del organismo estiman que, si todos los demás países subsidian el consumo ante un shock global de oferta por ejemplo de los alimentos, el precio mundial de la comida puede elevarse en unos 25 puntos porcentuales adicionales, perjudicando particularmente a los países de bajos ingresos, que son los que menos margen fiscal tienen para responder.

El análisis recuerda que durante la crisis del coste de vida que se vivió en 2022-2023 por la invasión rusa de Ucrania muchos países respondieron combinando el endurecimiento de sus políticas monetarias con medidas como transferencias a hogares, pero también subsidios, topes de precios o recortes fiscales o a la exportación, e incide en que se aplicaron con precipitación por la presión política y que, en gran medida, fueron acciones no focalizadas.

«Las medidas de política observadas hasta ahora en 2026 apuntan a un patrón similar», advierte el Fondo en este adelanto del WEO, que destaca la importancia de focalizar las políticas en especial en los hogares de menor renta, porque éstos dedican una proporción mayor de su gasto a productos básicos. EFE

asb/mgr

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