El FMI recomienda a Costa Rica una reforma fiscal y relajar la política monetaria

2 minutos

San José, 10 mar (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó este martes a Costa Rica introducir una reforma fiscal para reducir gastos y elevar la progresividad del impuesto sobre la renta, y además le sugirió al Banco Central relajar la política monetaria al contabilizar 36 meses con la inflación por fuera de la meta oficial.

«Es necesario introducir cambios en la política tributaria para aumentar los ingresos y reformar la gestión de la deuda. Una reforma tributaria que reduzca el gasto tributario, introduzca una tasa única para la renta de las empresas, eleve la progresividad del impuesto a la renta de las personas físicas e implante el mecanismo de ‘feebate’ basado en las emisiones de los vehículos», indicó el FMI en un informe correspondiente a la visita que un equipo técnico realizó a Costa Rica entre el 25 de febrero y el 9 de marzo.

Según el FMI, esta reforma tributaria podría aumentar la recaudación con el fin de apoyar un mayor gasto en inversión de capital, educación, seguridad, salud y transferencias sociales focalizadas.

En cuanto a la inflación, el FMI reseñó que Costa Rica registró un índice interanual a febrero de 2026 de -2,7 %, con lo cual acumuló 10 meses de deflación y 36 meses con el número por debajo de la meta del Banco Central que es de un rango entre el 2 % y el 4%.

Ante este panorama, el FMI afirmó que «se necesita una mayor relajación de la política monetaria para facilitar el retorno de la inflación y las expectativas inflacionarias al nivel fijado como meta» y además explicó que efectuar recortes a la tasa de política monetaria «apuntalaría la demanda interna» y evitaría el estancamiento de la inflación por debajo de la meta.

El FMI también recomendó a Costa Rica continuar con los esfuerzos por reducir la dolarización de la economía, flexibilizar gradualmente los límites regulatorios sobre las inversiones extranjeras de los fondos de pensiones y evitar las propuestas legislativas que permitan retiros anticipados de fondos del sistema de pensiones.

En cuanto al comportamiento de la economía costarricense, el FMI reseñó que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real fue del 4,6% en 2025, impulsado por las exportaciones de bienes, en particular las procedentes de las zonas francas, y que se proyecta para el 2026 una desaceleración al 3,8 %. EFE

