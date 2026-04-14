El FMI recorta al 3,5 % la previsión de crecimiento económico de Argentina para 2026

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Buenos Aires, 14 abr (EFE).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la economía argentina crecerá un 3,5 % en 2026, medio punto porcentual menos de estimado en enero pasado y por debajo del 4,4 % registrado en 2025, al tiempo que eleva significativamente la previsión de inflación para este año.

La nueva proyección del FMI, recogido en el informe de ‘Perspectivas Económicas Mundiales’ divulgado este martes, implica una revisión a la baja con respecto del pronóstico de crecimiento del 4,0 % previsto para 2026 en el informe de perspectivas publicado en octubre pasado, cifra que se mantuvo también en la revisión de enero de este año.

Para 2027, el FMI mantuvo la proyección de crecimiento del 4 % incluida en el informe del primer mes del año.

En cuanto a la inflación, el organismo estima que el índice de precios al consumidor se desacelerará este año en Argentina al 30,4 %, levemente por debajo del 31,5 % registrado en 2025 pero casi dos veces más que el 16,4 % previsto en octubre pasado por el FMI para este año, cifra que no se actualizó en enero pasado.

Para 2027, en tanto, el organismo prevé que la inflación se reduzca al 15,7 %.

El nuevo informe apunta que la balanza por cuenta corriente de Argentina, que tuvo en 2025 un déficit del 1,1 % del PIB, registrará una caída del 0,8 % en 2026, frente al 0,4 % previsto para este año en octubre pasado.

De cara a 2027, el FMI prevé una caída adicional del 0,6 % del PIB.

El organismo pronostica además una caída de la tasa de desempleo para 2026, alcanzando un 7,2 %, frente al 7,5 % registrado en el cuarto trimestre de 2025.

Esa cifra, anticipó el informe, seguiría cayendo en 2027 hasta ubicarse en el 6,9 %.

La difusión de estas perspectivas se da días después de que se cumpliera el sábado el primer aniversario de la firma de un nuevo programa de facilidades extendidas entre Argentina y el FMI.

El acuerdo firmado por el Gobierno del ultraliberal Javier Milei fijó como uno de sus principales objetivos reforzar las exiguas reservas del Banco Central, con créditos por un total de 20.000 millones de dólares, de los cuales 12.398 millones fueron desembolsados poco después de rubricado el pacto. EFE

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