El Frente Polisario y un grupo de eurodiputados rechazan el nuevo acuerdo UE-Marruecos

3 minutos

Estrasburgo (Francia), 8 oct (EFE).- El Frente Polisario y una treintena de eurodiputados, cinco de ellos españoles, rechazaron este miércoles la modificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos sobre productos agrícolas, que ya había sido cuestionado por la justicia europea, y no descartaron volver a acudir a los tribunales para contestar el nuevo pacto.

«Denunciamos y rechazamos el nuevo acuerdo. Obviamente nuestra primera opción no era volver a los tribunales. Lamentamos que haya esta voluntad por parte de la Comisión Europea de mantener este limbo legal entre el pueblo del Sáhara Occidental y la UE», dijo en una rueda de prensa el asesor especial del secretario general del Frente Polisario para recursos naturales y asuntos jurídicos, Oubi Buchraya Bachir.

«Hemos expresado nuestro deseo de contribuir a encontrar un acuerdo que sea respetuoso con las decisiones de los tribunales, pero por parte de la UE no se ha actuado de manera positiva», añadió Buchraya.

El 4 de octubre de 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló el acuerdo comercial de 2019 entre los Veintisiete y Marruecos en materia de productos agrícolas y alegó que el pueblo del Sahara Occidental no le dio su consentimiento, por lo que estaba pendiente su modificación.

La semana pasada, los países de la Unión Europea dieron el visto bueno a dicha modificación mediante un procedimiento escrito. El nuevo acuerdo se está aplicando de manera provisional desde el pasado 3 de octubre.

Para Buchraya, el proceso que ha llevado al nuevo acuerdo ha estado además «caracterizado por una falta de transparencia dirigida a imponer un hecho consumado en todas las partes, no sólo el pueblo saharaui sino también los Estados miembros y el Parlamento Europeo».

«Desde el principio hasta el final no ha habido debate en la UE sobre el nuevo acuerdo», apuntó el asesor, que lamentó además que el contenido de la modificación del pacto es una «violación flagrante y frontal» de las sentencias de la justicia europea y ve «inevitable» tener que volver a la corte europea con sede en Luxemburgo para recurrirlo.

Además, Buchraya arguyó que no se trata únicamente de un acuerdo económico de productos agrícolas, ya que en paralelo está «animando a Marruecos a no cooperar con la ONU para resolver el conflicto en el Sahara Occidental sobre la base del derecho internacional».

Durante la rueda de prensa, acompañaron a los representantes del Frente Polisario un grupo de eurodiputados, entre ellos varios españoles, que respaldaron sus demandas y prometieron elevar la presión a Bruselas para que la modificación del pacto cumpla con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE.

Participaron en la rueda de prensa Pernando Barrena (Bildu), Irene Montero (Podemos), Vicent Marzá (Compromís), Jaume Asens (Comuns) y Ana Miranda (BNG), quienes se sumaron a una treintena de eurodiputados, principalmente de los Verdes y de la Izquierda, que dirigieron este miércoles una carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para protestar por este caso.

«Este acuerdo es problemático porque permitiría a Marruecos beneficiarse económicamente de una ocupación ilegal según el derecho internacional, porque ignora las razones por las que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha invalidado en varias ocasiones acuerdos anteriores y porque su aceptación de facto de la ocupación contribuye a socavar un sistema internacional basado en el Estado de derecho», señalan en la carta. EFE

lzu/jug/vh