El FSB detiene a una rusa acusada de detonar una bomba en el ferrocarril transiberiano

Moscú, 16 sep (EFE).- El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia anunció hoy la detención de una mujer rusa acusada de fabricar y detonar una bomba en las vías ferrocarril transiberiano por encargo de los servicios secretos ucranianos.

Según el FSB, la mujer, de que la solo se informa de que nació en 1974, en agosto pasado fabricó con la información que le dieron desde Ucrania un artefacto explosivo con componente fáciles de hallar, que colocó en las vías y detonó.

«El momento de la explosión lo grabó con la cámara de su teléfono móvil y envió la grabación a su supervisora para cobrar su recompensa», se afirma en el comunicado del FSB, que precisó que el acto de sabotaje se produjo en un tramo del ferrocarril en Zabaikalie, región en el Lejano Oriente, fronteriza con Mongolia y China.

Según el FSB, la detenida confesó que una mujer le propuso dinamitar las vías y le ofreció por ello 8.000 dólares.

Contra la acusada fue incoado una causa penal por traición, delito que se castiga con 20 años de prisión, a la que se estudia añadir otra por fabricación ilegal de artefactos explosivos.

El FSB advirtió nuevamente de que los servicios secretos de Ucrania no disminuyen la búsqueda en internet y las redes sociales de potenciales ejecutores de acciones terroristas y sabotajes para causar perjuicios económicos a Rusia. EFE

