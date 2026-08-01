El fuego no ha avanzado en el incendio de la Provenza francesa que va a recibir refuerzos

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París, 1 ago (EFE).- El fuego que se reavivó el viernes por la tarde en el macizo del Gros Bessillon y que en pocas horas quemó más de 1.000 hectáreas no ha avanzado por la noche, explicó este sábado Antoine Baron, responsable de los bomberos en el departamento del Var, que indicó que se esperan refuerzos.

En declaraciones a la emisora France Info, Baron precisó que en total el fuego ha recorrido en este episodio unas 1.200 hectáreas, a las que hay que añadir las 4.500 que habían ardido desde que el 21 de julio cuando se declaró este incendio a una cincuentena de kilómetros al norte del puerto mediterráneo de Tolón (sureste de Francia).

El viernes fueron evacuados varios barrios de las localidades de Correns, Monfort, Le Val Châteuvert, así como un cámping de Correns, en total 2.500 personas.

Esta mañana estaban trabajando contra las llamas 1.300 bomberos y se esperaban refuerzos, en particular en términos de medios aéreos.

El viernes estuvieron operando allí ocho aviones (seis de tipo Canadair y dos Dash), así como seis helicópteros adaptado para soltar agua.

Por otro lado, el megaincendio que ha quemado 42.000 en la bahía de Arcachon y hasta las proximidades de Burdeos, en el suroeste de Francia, todavía no está fijado pero «el fuego está contenido en su perímetro, a pesar de sectores activos persistentes en Lège, Le Porge, Lacanau, Le Temple y le Camp de Souge», según la Prefectura de la Gironda.

En un boletín sobre la situación a las 8.30 de la mañana, la delegación del Gobierno subrayó que la superficie quemada no ha aumentado en las últimas horas.

Para este sábado, se esperan temperaturas de hasta 29 grados en el litoral y de 31 grados en Burdeos, con viento débil y variable por la mañana y una brisa costera por la tarde.

Este sábado se reanuda el tráfico ferroviario al sur de Burdeos, en dirección de Hendaya (en la frontera española), de Tarbes y de Arcachon, que había quedado suspendido desde hace más de una semana por este megaincendio, aunque la vuelta total a la normalidad está prevista el domingo. EFE

ac/alf