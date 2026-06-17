El G7 acuerda proteger a los menores de las redes sociales y de la IA

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Évian (Francia) París, 17 jun (EFE).- Los miembros del G7 adoptaron este miércoles una declaración destinada a introducir medidas de protección de los menores en el espacio digital, para protegerles de los efectos perniciosos de las redes sociales y de la Inteligencia Artificial (IA).

La declaración, adoptada tras la cumbre de tres días de los jefes de Estado y Gobierno de las siete democracias más desarrolladas en la localidad francesa de Évian, también fue apoyada por los países invitados a la misma, Brasil, Egipto, India, Kenia y Corea del Sur.

«Las tecnologías digitales pueden tener un papel positivo tanto para nuestros niños y jóvenes como para nuestras sociedades y economías» pero «también pueden conllevar riesgos» para ellos, tales como «la exposición a interacciones y contenidos ilegales inapropiados para su edad que dañan su salud mental», indican los miembros del G7.

Frente a esos riesgos, el G7 considera que «padres, docentes y sistemas educativos deben proporcionar a los menores las competencias y el contexto necesario para un uso inteligente y responsable de las tecnologías digitales, de los medios de comunicación y de la información».

«Apelamos al conjunto de los Estados, de los proveedores de servicios digitales, a las autoridades públicas en caso de que sea necesario y a las partes concernidas a situar en el primer escalón de sus prioridades la protección de la salud física y mental, de la vida privada y de la seguridad en línea de los menores», señalan.

La declaración insta a las tecnológicas a introducir mecanismos de verificación de edad «eficaces e innovadores, que respeten la vida privada», al tiempo que muestran su apoyo a las herramientas de control parental.

Mecanismos que también recomienda para el acceso a la IA, cuyos beneficios reconocen pero que también conllevan «riesgos ligados a su uso por menores que pueden afectar a su bienestar y su seguridad».

«Es necesario desarrollar el espíritu crítico de niños y jóvenes para que puedan interactuar en el espacio digital de manera responsable», señala la declaración.

El G7 también promueve que se ayude a los menores a «distinguir fácilmente los contenidos auténticos de los sintéticos» y apela a los proveedores de internet para que lo faciliten.

Rechazan la creación, uso y difusión de contenidos relativos a abusos sexuales sobre niños y a actividades ligadas a imágenes íntimas no consentidas, así como la exposición de los menores «al extremismo violento y al terrorismo en lucha», al tiempo que destacan el papel de los proveedores para combatirlos.

La declaración defiende la transparencia entre países e instituciones para adoptar estas protecciones, preconiza compartir buenas prácticas para «adoptar decisiones políticas fundadas en elementos probados» y en un «contexto científico».

«La transparencia y la obligación de rendir cuentas son esenciales», indican los firmantes que se comprometen a «apoyar la investigación y las evaluaciones».

Los lideres del G7 publicaron esta declaración poco antes de concluir un almuerzo de trabajo hoy con doce directivos de plataformas tecnológicas y de inteligencia artificial en la cumbre.

Entre invitados figuraban Sam Altman (OpenAI), Alexandr Wang (Meta), Demis Hassabis (Google), Dario Amodei (Anthropic), Arthur Mensch (Mistral AI) y Marc Benioff (Salesforce).

También asististieron representantes de Cohere (Canadá), Synthesia (Reino Unido), Sakana AI (Japón), Black Forest Labs (Alemania), Domyn (Italia) y Sarvam AI (India), según la lista facilitada hoy por la presidencia francesa del G7.EFE

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