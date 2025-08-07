El gabinete de seguridad de Israel debate este jueves los planes de guerra en Gaza

El gabinete de seguridad de Israel se reunirá este jueves para debatir sus planes militares en Gaza, en un contexto de creciente presión internacional por la grave situación humanitaria del territorio palestino.

Un funcionario del gobierno israelí dijo a AFP que la reunión comenzaría hacia las 15h00 GMT.

Según medios israelíes, el primer ministro Benjamin Netanyahu buscará ampliar las operaciones militares, incluso en zonas densamente pobladas donde se cree que hay rehenes retenidos.

Israel está bajo presión internacional y las agencias de la ONU advierten de una hambruna en el territorio devastado.

En paralelo la preocupación entre los israelíes por el destino de los rehenes que aún permanecen cautivos sigue aumentando y algunos de sus familiares zarparon el jueves desde el puerto de Ascalón con la intención de acercarse a la Franja de Gaza, en una acción de protesta.

Los organizadores dijeron que esperaban «acercarse lo máximo posible a sus seres queridos».

Antes de la reunión del jueves, la prensa israelí habló de desacuerdos entre el gabinete y el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, quien se opondría a los planes de reocupar completamente Gaza.

De los 251 rehenes capturados durante el ataque de Hamás de octubre de 2023, 49 siguen retenidos en Gaza, incluidos 27 que, según el ejército, han muerto.

