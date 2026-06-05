El Gobierno de Argentina resalta la figura del ‘Indio’ Solari como icono musical

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Buenos Aires, 5 jun (EFE).- El Gobierno de Argentina resaltó la figura del cantante y compositor de rock Carlos Alberto ‘Indio’ Solari, fallecido este viernes a los 77 años, como un «gran icono musical» del país suramericano.

«Con profundo pesar, la Secretaría de Cultura de la Nación despide a Carlos ‘Indio’ Solari y acompaña a sus seres queridos», expresó en un comunicado esa secretaría, que depende en forma directa de la Presidencia argentina.

El comunicado resalta la figura del ‘Indio’ como «gran icono de la música argentina» y afirma que «su obra, su mirada artística y una relación única con su público, dejaron una huella imborrable en la cultura argentina».

La Secretaría de Cultura recordó que Solari, nacido en la ciudad de Paraná (provincia de Entre Ríos) el 17 de enero de 1949, fue uno de los creadores de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, «banda que se transformó en un fenómeno cultural sin precedentes dentro de la música argentina».

«Como cantante, compositor y principal referente de Los Redondos, desarrolló una obra que trascendió el ámbito musical para convertirse en parte del imaginario popular argentino», señala el comunicado.

La Secretaría de Cultura argentina resaltó que la voz «inconfundible» de Solari, sus letras «cargadas de referencias sociales y culturales, y una personalidad alejada de la exposición mediática contribuyeron a construir una figura de dimensión mítica».

Tras la disolución de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota a comienzos de este siglo, el ‘Indio’ inició una exitosa carrera solista al frente de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

«Lejos de disminuir, su poder de convocatoria se multiplicó y cada presentación se transformó en un acontecimiento multitudinario», afirmó la Secretaría de Cultura.

El presidente argentino, el ultraderechista Javier Milei, no se ha pronunciado de momento sobre el fallecimiento del popular músico, quien en los últimos años tuvo expresiones muy críticas hacia el actual mandatario. EFE

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