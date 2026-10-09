El Gobierno de Bolivia realiza un homenaje a los soldados que combatieron al ‘Che’ Guevara

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La Paz, 9 oct (EFE).- El Gobierno y las Fuerzas Armadas de Bolivia realizaron este viernes un acto de homenaje a los militares que en 1967 combatieron a Ernesto ‘Che’ Guevara, al conmemorarse el ‘Día de la victoria del soldado contra guerrilero’, que coincide con el 59 aniversario de la muerte del argentino-cubano.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, jefes militares de las Fuerzas Armadas y los excombatientes de 1967, entre otros invitados, asistieron al evento que se realizó en el Colegio Militar del Ejército en La Paz.

«Hoy rendimos homenaje a los soldados bolivianos que hace 59 años defendieron nuestra soberanía en uno de los episodios más difíciles de nuestra historia», destacó Justiniano.

Señaló que esos militares «eran jóvenes» que cumplieron su misión «en medio de la incertidumbre y el peligro» del combate, tras el cual «algunos sobrevivieron, otros cayeron».

«Durante años buena parte del relato sobre esos años se concentró en los protagonistas de la guerrilla pero también merece ser contada la historia de nuestros soldados», expresó el ministro.

Justiniano afirmó que la historia «debe estudiarse con libertad y con todos los hechos», por lo que reconocer a los beneméritos bolivianos «no exige negar otras miradas ni reabrir las divisiones del pasado».

Unos 15 excombatientes, vestidos con el uniforme del Ejército boliviano, participaron en el homenaje y luego desfilaron frente al palco principal junto a los cadetes del Colegio Militar.

Durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) en esta fecha se realizaron varios homenajes al ‘Che’ y se dejó a un lado a los excombatientes bolivianos que participaron en su captura.

En 2020, el Gobierno de la entonces presidenta transitoria Jeanine Añez (2019-2020) realizó un homenaje como un acto de desagravio para los beneméritos de Ñancahuazú, como se los conoce en Bolivia, y fueron califocados como héroes del grupo militar que capturó al revolucionario ‘Che’ Guevara.

Gary Prado Salmón, que falleció en 2023, fue uno de los militares reconocidos que participó en la captura del argetino-cubano y es conocido como el que lideró la patrulla que dio con el ‘Che’.

La muerte de Ernesto «Che» Guevara en Bolivia en la aldea boliviana de La Higuera, en la región oriental de Santa Cruz, sigue rodeada de incógnitas, sobre aspectos de cómo fue ordenada por el Gobierno del militar René Barrientos a instancias o no de Estados Unidos, y sus restos no fueron encontrados hasta 1997 para ser llevados a un memorial en Cuba. EFE

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