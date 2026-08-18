El Gobierno de Cuba confirma un total de 49 feminicidios en juicios realizados en 2025

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La Habana, 18 ago (EFE). – El Gobierno de Cuba confirmó este martes que los tribunales identificaron un total de 49 mujeres mayores de 15 años asesinadas por razones de género por sus parejas, exparejas u otras personas en juicios realizados en 2025.

La cifra representa una tasa de 1,19 por cada 100.000 mujeres, y supone un descenso respecto a los 76 casos conocidos en procesos judiciales de 2024 y los 60 de 2023, según los datos del Observatorio estatal sobre Igualdad de Género, difundidos por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei).

Por provincias, La Habana, con doce; y Mayabeque (oeste), Camagüey (centro) y Holguín (oriente), con seis, encabezaron la lista con más casos juzgados en 2025, de acuerdo con el informe oficial. El mayor número se registró en la zona urbana, con 33.

Además, el 46,9 % del total de mujeres fallecieron a manos de su expareja, precisó el informe oficial.

De acuerdo con datos elaborados por EFE a partir del registro de estas ONG feministas, en 2025 ocurrieron en Cuba al menos 46 asesinatos machistas.

Perfil de las víctimas

Las mujeres de entre 20 y 44 años fueron las más asesinadas (38 casos) y el 75,5 % del total de las víctimas no tenían vínculo laboral. La mayoría era blanca, según se precisó en la estadística oficial.

Por otro lado, en el 89,7 % de los casos el hecho tuvo lugar en el hogar y 32 de las víctimas tenían hijos menores, quedando un total de 54 menores sin el amparo materno.

La plataforma feminista independiente Alas Tensas contabilizó recientemente unos 350 feminicidios ocurridos en Cuba desde 2019 hasta junio de 2026, según los registros que ha llevado conjuntamente con la plataforma YoSíTeCreo en Cuba (YSTCC).

La ONG ha expresado su preocupación por el aumento de los feminicidios en la isla durante la primera mitad de este año.

Según ha indicado AT, la actual situación de crisis económica y energética en Cuba contribuye a una mayor desprotección de las mujeres y las niñas.

Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito específico en su Código Penal y los medios estatales rara vez reportan estos casos.

El Gobierno cubano ha declarado «tolerancia cero» contra la violencia machista, pero las activistas denuncian la falta de acciones concretas, tanto en la prevención como en la atención y el apoyo a las víctimas. EFE

cdg/eav