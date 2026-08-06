El Gobierno de Dinamarca lanza medidas para impedir uso fraudulento de IA por estudiantes

Compartir

1 minuto

Berlín, 6 ago (EFE).- El Ministerio de Educación de Dinamarca presentó este jueves antes del inicio del nuevo curso tres medidas para luchar contra el uso fraudulento de la Inteligencia Artificial (IA) por parte de los estudiantes de secundaria.

Según un comunicado, los trabajos escritos más largos tendrán que ser defendidos de forma oral y durante los exámenes que se realicen con la ayuda de un ordenador se emplearán herramientas que monitorean las pantallas de los estudiantes.

Además, se alentará la posibilidad de que los centros educativos permitan a los estudiantes preparar al menos una parte de sus trabajos escritos en la propia institución, bajo condiciones controladas.

El ministro de Educación, Magnus Heunicke, declaró a la agencia Ritzau que «existe un problema real» porque demasiados jóvenes usan la IA de forma inapropiada y «se pierden el aprendizaje que debería estarse produciendo».

«Se pierden la capacidad de pensar de forma independiente y de reflexionar. Todas las cosas para las que está la enseñanza secundaria», señaló.

Además, el Gobierno también elaborará una estrategia nacional integral para el uso de la IA en la totalidad del sistema educativo. EFE

cph/psh