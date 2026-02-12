El Gobierno de Ecuador declara alerta roja en tres provincias por las lluvias

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 11 feb (EFE).- El Gobierno ecuatoriano declaró a tres provincias en alerta roja debido a la intensidad de las lluvias, que han provocado que el caudal de los ríos de estas localidades «superen los umbrales críticos, incrementando significativamente el riesgo de desbordamientos, inundaciones y daños severos a la población y a la infraestructura».

La alerta roja se declaró en Pichincha, cuya capital es Quito; en Esmeraldas, fronteriza con Colombia; y en Los Ríos, y tiene como finalidad «priorizar la activación inmediata de protocolos de respuesta, la vigilancia permanente de ríos y quebradas, realizar la evacuación de la población de las zonas de riesgo y la protección de vidas humanas».

De acuerdo a la declaratoria realizada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), el impacto de las lluvias en Esmeraldas es «crítico», ya que es la provincia con el mayor número de personas afectadas, al contabilizar 1.486 de las 3.352 que se registran en todo el país desde el inicio del año.

Además, ha colapsado un puente y se registran inundaciones en varias zonas.

En Pichincha hay una «afectación vial crítica», deslizamientos activos y lluvias intensas; mientras que en Los Ríos hay un afluente en estado de alerta, existen inundaciones recurrentes y hay una «alta susceptibilidad a los desbordamientos».

Además de estas tres provincias, otras dieciséis están en alerta naranja, de las veinticuatro que tiene el país.

Las lluvias también han dejado desde inicio de año dos personas fallecidas, 672 damnificadas, y 1.091 viviendas afectadas, según el último informe de la SNGR. EFE

cbs/rrt