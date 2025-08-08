The Swiss voice in the world since 1935

El Gobierno de Israel aprueba el plan militar de Netanyahu para ocupar la Ciudad de Gaza

Redacción Internacional, 8 ago (EFE).- El Gabinete de Seguridad del Gobierno de Israel dio luz verde en la madrugada de este viernes a un plan militar propuesto por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, para ocupar la Ciudad de Gaza, en el norte del enclave.

Según un comunicado difundo por el Gobierno y recogido por medios locales, las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) «se prepararán para la toma de la Ciudad de Gaza a la vez que garantiza la provisión de ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate». EFE

