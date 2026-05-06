El Gobierno de Trump retira el plan de formación acelerada de sus agentes migratorios

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Los Ángeles (EE.UU.), 6 may (EFE).- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) ha decidido no seguir adelante con su programa de capacitación acelerada para sus nuevos agentes, emprendido el año pasado para impulsar la campaña de deportaciones masivas del presidente estadounidense, Donald Trump, según informó Politico.

Dos funcionarios de la Administración confirmaron al medio especializado que ICE ha dado marcha atrás en el entrenamiento exprés de los agentes recién incorporados y, además, planea enviar a agentes veteranos al terreno para brindar instrucción adicional a aquellos contratados bajo el programa de vía rápida.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) elevó el número de contrataciones de agentes de ICE gracias a los fondos provenientes del paquete legislativo impulsado por Trump en 2025.

El DHS, que supervisa al ICE, ha estado bajo el escrutinio tras las denuncias de uso de fuerza excesiva en sus operativos, donde varios tiroteos han provocado la muerte de al menos dos estadounidenses a manos de los agentes migratorios durante protestas contra esas intervenciones.

El nuevo plan aún se está ultimando, según Politico.

El senador demócrata Richard Blumenthal, junto a otros congresistas de su partido, ha denunciado que ICE ha recortado y acelerado el entrenamiento en su afán de cumplir con las metas impuestas por la Casa Blanca.

La capacitación básica se habría reducido hasta 72 días, en contraste con el entrenamiento que recibían los reclutados antes del verano pasado.

La agencia también está trabajando para revisar y reforzar de manera integral sus protocolos de capacitación para la Oficina de Detención y Deportación (ERO) de ICE -la rama de la agencia responsable de arrestar, detener y deportar a inmigrantes no autorizados-, agregó una fuente al medio político.

La muerte de dos estadounidenses a manos de los agentes migratorios en enero pasado en Mineápolis detonó una serie de protestas que desembocaron en la destitución de la entonces secretaria del DHS, Kristi Noem. EFE

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