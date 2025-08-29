El Gobierno de Venezuela ha incautado 55,8 toneladas de drogas durante 2025



Caracas, 29 ago (EFE).- Las autoridades de Venezuela han incautado en los primeros ocho meses de este año un total de 55,8 toneladas de «diferentes drogas», informó este viernes la Superintendencia Nacional Antidrogas (SNA).

«Esto no es casualidad sino el resultado de la Fuerza de Tarea Antidroga y el Sistema Defensivo Territorial de nuestro pueblo», aseguró el superintendente nacional antidrogas, Danny Ferrer, citado en una nota de prensa publicada en Instagram.

El funcionario detalló que también han sido detenidas 6.476 personas involucradas en el «tráfico ilícito de estas sustancias, así como el decomiso de más de cinco millones de dosis» de diferentes drogas.

Ferrer dijo que el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia) es la región del país donde se han hecho más incautaciones de estupefacientes en lo que va de año, seguido de Falcón (noroeste) y Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia).

El martes, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció el despliegue de buques de «mayor porte» en aguas territoriales venezolanas en el Caribe para combatir el narcotráfico, como parte de un refuerzo de la ‘Operación Relámpago del Catatumbo’, que incluye el desplazamiento de militares a regiones fronterizas con Colombia.

Padrino López afirmó que el refuerzo de este operativo de seguridad, que empezó en enero de este año, se da ante la activación de una zona binacional «de desarrollo y paz» entre ambos países.

Además, el jefe de la cartera dijo que habrá un despliegue de medios aéreos, helicópteros, medios de escucha, vigilancia, inteligencia y exploración.

El titular de Defensa indicó que habrá un reforzamiento de vigilancia con unos 15.000 militares en 851 kilómetros de los 2.219 kilómetros de línea fronteriza que comparten Venezuela y Colombia. EFE

