El Gobierno noruego informa de que uno de sus ciudadanos ha sido detenido en Rusia

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Berlín, 5 jun (EFE).- El Gobierno noruego informó este viernes de que uno de sus ciudadanos ha sido detenido en Rusia por motivos que aún no se han esclarecido y reiteró su advertencia en contra de viajar a ese país.

«Sabemos que un ciudadano noruego ha sido detenido en Rusia y estamos trabajando para ponernos en contacto (con él) para ofrecer asistencia práctica», declaró una portavoz del Ministerio de Exteriores, Mariken Bruusgaard Harbitz, al medio iFinnmark.

El Ministerio destacó que la embajada noruega está restringida en sus posibilidades de ofrecer asistencia consular en Rusia.

«El Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda evitar todos los viajes a Rusia. La embajada tiene posibilidades muy limitadas de ayudar a los ciudadanos noruegos que están en el país», advirtió la portavoz.

Según el medio iFinnmark, el detenido es un residente de la localidad de Sor-Varanger, en el extremo norte del país escandinavo y limítrofe con Rusia.

El alcalde de esa localidad, Magnus Maeland, dijo a este medio que no conoce los motivos de la detención, pero que cuenta con que el Ministerio de Exteriores está proporcionando toda la ayuda necesaria a ese ciudadano. EFE

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