El Gobierno polaco reintroduce medidas para reducir el precio de los carburantes

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Berlín, 17 ago (EFE).- Las medidas anunciadas por el Gobierno polaco para reducir el precio de los carburantes de cara a los consumidores, en el contexto de las subidas ocasionadas por la guerra en Oriente Medio, han entrado en vigor este lunes.

El paquete, que se aplicará al menos hasta finales de este mes, incluye la reducción del IVA al diésel y a la gasolina del 23 % al 8 % y la introducción de un precio máximo diario de los carburantes establecido por el Ministerio de la Energía.

El primer ministro Donald Tusk dijo este lunes que gracias a las medidas los precios de los carburantes han bajado hoy en aproximadamente un 10 %, aunque el coste para el Estado será de unos 500 millones de eslotis (unos 116 millones de euros).

«Desde hoy hasta el final de las vacaciones, (habrá) IVA reducido en combustibles y precios regulados», escribió en X el político de centro liberal.

Los precios podrían ser aún más bajos y la medida se podría mantener hasta final de año, agregó, si el presidente Karol Nawrocki -con el que Tusk mantiene importantes diferencias- «no se hubiera puesto del lado de las empresas petroleras», sostuvo el primer ministro.

El Gobierno de Tusk había intentado introducir un impuesto a los beneficios extraordinarios de las petroleras, con el que según sus datos se hubieran recaudado unos 4.000 millones de eslotis (928 millones de euros), con los que financiar el coste de los subsidios.

Sin embargo, el ultraconservador Naworcki vetó el proyecto de ley con el argumento de que provocaría una espiral de precios, pues las empresas trasladarían los costes adicionales a los consumidores.

El Gobierno polaco ya había aplicado entre marzo y junio medidas similares para reducir el coste de la gasolina y del diésel, que costaron en su momento 4.700 millones de esloties (1.091 millones de euros). EFE

cph/cae/alf