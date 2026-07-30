El Independiente quiere ampliar la ventaja de 19 puntos sobre sus perseguidores en Ecuador

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Guayaquil (Ecuador), 30 jul (EFE).- El Independiente del Valle intentará el próximo domingo ampliar la ventaja de 19 puntos sobre sus inmediatos perseguidores, en la vigésima tercera fecha de la liga profesional ecuatoriana.

El Universidad Católica esta segundo con 36 puntos, mientras Macará y Aucas ocupan el segundo y tercer puestos, con 35 unidades cada uno, contra los 55 que ostenta el campeón de Ecuador, el cuadro del Valle, que recibirá el próximo domingo al Deportivo Cuenca.

El Trencito Azul o Universidad Católica, recibirá al Técnico Universitario, situado en el undécimo lugar del torneo, en un duelo de atacantes panameños. En el Trencito Azul juegan Azarías Londoño y José Fajardo, mientras que Heuyín Guardia milita en el equipo universitario.

El Macará buscará resarcirse ante el Guayaquil City de la reciente eliminación en octavos de final de la Copa Ecuador, el otro torneo profesional del país, a manos del Gualaceo.

Además del encuentro contra el equipo guayaquileño, el Macará se alistará para los octavos de final de la Copa Sudamericana desde el próximo 12 de agosto contra el Santos, de Brasil, de lo que podría aprovecharse el City, comandado por su máximo goleador, Edinson Mero, y el argentino-ecuatoriano Damián Díaz.

El Aucas visitará al Emelec, de Guayaquil, teniendo entre sus figuras al atacante Ayrton Preciado, que también brilló en recientes temporadas con el Emelec, cuadro que dispondrá de los argentinos Francisco Pizzini, Ignacio Guerrico, Juan Pablo Ruíz y Luca Klimowicz.

El Barcelona, ubicado en el cuarto lugar, con 34 puntos, y aún impactado por la derrota 0-1 de local ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito, visitará al Leones del Norte, en una determinante oportunidad para resarcirse del bajón futbolístico y darle tranquilidad a su técnico, el venezolano César Farías.

La Liga de Quito, con 32 unidades, se jugará una carta decisiva para mantenerse a la expectativa por los primeros lugares en su enfrentamiento ante el Delfín, con el esperado debut de su técnico argentino Gustavo Álvarez.

– Partidos de la vigésima tercera fecha de la Liga Pro de Ecuador:

– Viernes: Libertad-Orense

– Sábado: Manta-Mushuc Runa; Universidad Católica-Técnico Universitario y Emelec-Aucas.

– Domingo: Independiente del Valle-Deportivo Cuenca; Macará-Guayaquil City y Leones del Norte-Barcelona.

– Lunes: Liga de Quito-Delfín. EFE

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