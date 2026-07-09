El IPC chino frena al 1 % en junio y los precios industriales siguen acelerando

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Pekín, 9 jul (EFE).- El índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en China, aumentó un 1 % interanual en junio, lo que supone una ralentización de 0,2 puntos frente al dato de mayo, cuando se situó en el 1,2 %, según cifras oficiales divulgadas este jueves por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del país asiático.

El dato, no obstante, queda por debajo de los pronósticos más extendidos entre los analistas, que apuntaban a una tasa de en torno al 1,1 %.

La ONE también hizo público el índice de precios a la producción (IPP), que mide los precios industriales y que aumentó un 4,1 % interanual en junio, lo cual supone, por tercer mes consecutivo, la marca más alta desde julio de 2022 tras casi tres años y medio anclado en la deflación. EFE

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