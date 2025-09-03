The Swiss voice in the world since 1935

El Israel–Premier Tech descarta retirarse de la Vuelta

Bilbao, 3 sep (EFE).- El Israel–Premier Tech ha descartado retirarse de la Vuelta después de las protestas que obligaron a la neutralización este miércoles de la undécima etapa por las protestas propalestinas en la meta de Bilbao.

«El equipo sigue comprometido a competir en la Vuelta a España. Cualquier otra decisión supondría un precedente peligroso en el deporte del ciclismo, no solo para Israel–Premier Tech, sino para todos los equipos», señala un comunicado de la formación.

Según la nota, el equipo «ha expresado en repetidas ocasiones su respeto por el derecho de todos a protestar, siempre que esas protestas se mantengan pacíficas y no comprometan la seguridad del pelotón».

«La organización de la Vuelta a España y la policía están haciendo todo lo que está en su poder para crear un entorno seguro y, por ello, el equipo está especialmente agradecido. Sin embargo, el comportamiento de los manifestantes en Bilbao hoy no solo fue peligroso, sino contraproducente para su causa y privó a los aficionados vascos al ciclismo, algunos de los mejores del mundo, de la llegada de etapa que merecían», concluye el comunicado.

El Israel–Premier Tech tomará la salida este jueves en la duodécima etapa que se disputará entre Laredo y los Corrales de Buelna. EFE

