El jefe del ciberejército alemán rechaza el uso de Palantir y busca alternativas

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Berlín, 28 abr (EFE).- El inspector del Ciberespacio y del Espacio de Información de las Fuerzas Armadas alemanas, Thomas Daum, rechaza el uso de la firma estadounidense Palantir, objeto de polémica por un manifiesto sobre el papel de la tecnología en cuestiones militares que invita a revertir el «debilitamiento» de Alemania.

En unas declaraciones al diario alemán Handelsblatt, Daum indicó que la rama cibernética del Ejército germano rechaza, de momento, el uso de los servicios de Palantir, firma dedicada al análisis avanzado de datos a través de inteligencia artificial para la toma de decisiones.

«Por ahora no lo veo en absoluto», dijo Daum al Handelsblatt, al que apuntó que Alemania busca actualmente alternativas a Palantir, porque, según él, la empresa «no cumpliría determinados requisitos del Ejército alemán».

Daum, que lidera un área del Ejército alemán creada hace diez años, no especificó todos los criterios a los que se refería, aunque apuntó que rechazaba que la firma estadounidense acceda a toda la base de datos nacional de Alemania.

Dentro de la OTAN, según precisó, sí se emplean herramientas de Palantir.

«Sabemos que la OTAN utiliza este software, y nosotros también lo utilizamos. Y también vemos los resultados que se obtienen con él», destacó el militar alemán.

Según el Handelsblatt, Alemania busca actualmente «alternativas tanto nacionales como europeas» que puedan ofrecer servicios aplicados al tratamiento de datos similares a los de Palantir.

El diario señaló que actualmente el Ejército alemán evalúa a veinte empresas que podrían ocuparse de ese trabajo, entre las que se encuentran las empresas alemanas Almato y Orcrist y las francesas Datagroup y Chapsvision.

Las declaraciones de Daum se producen en un contexto en el que Palantir ha sido noticia por la publicación de un «manifiesto» en la red social X que resume en 22 puntos el contenido del libro ‘The Technological Republic: Hard Power, Soft Belief, and the Future of the West (2025)’, firmado por el director ejecutivo de la compañía, Alex Karp, y el asesor legal Nicholas W. Zaminska.

El manifiesto, que apela al patriotismo de las élites tecnológicas de Estados Unidos, subraya que Silicon Valley tiene una deuda moral con el país que hizo posible su auge, por lo que debe participar en la defensa de la nación.

Además de esa apelación al patriotismo de las tecnológicas estadounidenses, el «manifiesto» alude explícitamente a Alemania.

En su punto número quince, el documento dice que «es necesario revertir la neutralización de Alemania y Japón tras» la Segunda Guerra Mundial.

«El debilitamiento de Alemania fue una corrección excesiva por la que Europa está pagando ahora un alto precio», indica el texto en alusión al país centroeuropeo, la mayor economía de Europa, la tercera del mundo y una nación cuyo Gobierno quiere rearmar.

Uno de los objetivos del canciller alemán, Friedrich Merz, es que Alemania tenga el mayor Ejército convencional de Europa, algo para lo que su Ejecutivo ha aumentado significativamente el gasto en defensa. EFE

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