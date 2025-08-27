El jefe del PPE insta a ratificar acuerdo UE-Mercosur y a apostar por comercio con LatAm

Berlín, 27 ago (EFE).- El presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, instó este miércoles a ratificar lo antes posible el acuerdo de libre comercio UE – Mercosur y a apostar por el comercio con América Latina y por la profundización del mercado comunitario frente al impacto de los aranceles estadounidenses.

«La mejor respuesta que podemos dar es cerrar lo antes posible el (acuerdo con el) Mercosur», afirmó en una rueda de prensa en Berlín en la que presentó algunas de las prioridades del PPE de cara al otoño.

Weber destacó que el acuerdo abrirá a las empresas europeas un mercado con 700 millones de consumidores, con un enorme potencial, y afirmó que las bases del crecimiento económico de la UE se hallan en el propio mercado comunitario y «en la asociación con los que se mantienen firmes al lado de la política comercial basada en normas», y no, por el contrario, en EE. UU. o China.

El eurodiputado reiteró su punto de vista de que el acuerdo arancelario con EE. UU. es «doloroso pero correcto», puesto que la opción contraria, de entrar en una guerra comercial abierta, «no era una opción» en el contexto actual.

La principal prioridad de los conservadores europeos en el nuevo curso que empieza es la reactivación económica, que pasa por invertir en innovación, reducir la burocracia y, sobre todo, ahondar en el mercado único para liberar sus fuerzas, dijo Weber.

En concreto, en ámbitos como los servicios financieros o la energía todavía no existe un mercado único, sino «mercados nacionales aislados», apuntó el político conservador.

El segundo bloque de temas está relacionado con la seguridad y la defensa, continuó Weber, que abogó por la creación de un consejo de seguridad europeo para coordinar mejor la postura de la UE en el mundo y planteó la necesidad a medio plazo de crear un ejército comunitario.

También subrayó la importancia de coordinar las adquisiciones de armamento para ahorrar dinero del contribuyente y desarrollar proyectos europeos conjuntos en ámbitos como la ciberseguridad y los satélites para incrementar la soberanía europea en defensa.

«Necesitamos un debate sobre un Plan B en Ucrania», dijo Weber además.

El presidente estadounidense, Donald Trump, prácticamente extendió una «alfombra roja» en Alaska para su homólogo ruso, Vladímir Putin, pero, si éste no actúa para hacer posible una solución diplomática, la UE debe acordar más sanciones y entregar más sistemas de armamento a Kiev, remachó.

La tercera prioridad de los populares europeos es la reducción de la migración irregular.

«Este año ha habido una reducción del 18 % de las llegadas a las fronteras de Europa», se congratuló el político conservador.

Weber pidió en este sentido avanzar con la regulación de las devoluciones de solicitantes de asilo rechazados, que según dijo se deben reglar a nivel europeo, y también instó a «anclar legalmente» el concepto de terceros países seguros, para hacer posibles conceptos como el del Gobierno italiano para procesar solicitudes de asilo en Albania. EFE

