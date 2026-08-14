El Kospi surcoreano salta casi un 3% en la apertura ante la racha de los semiconductores

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Seúl, 14 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, aumentaba casi un 3 % en la apertura de este viernes, en medio del buen desempeño del sector de chips durante toda la semana y tras las subidas registradas en Wall Street.

Tras el inicio de operaciones, el indicador se incrementaba un 2,81 %, o 191,37 puntos, hasta los 7.004,71 enteros, manteniendo la racha positiva iniciada este lunes.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se elevaba un 1,31 %, o 11,3 puntos, hasta las 872,67 unidades.

Los aumentos en la Bolsa surcoreana se producen en consonancia con el cierre en verde de los principales indicadores bursátiles de Wall Street, tras informes de moderación en la inflación en EE.UU.

El fabricante de chips y valor de referencia local Samsung Electronics subía poco más del 1 % en la apertura y su principal rival SK hynix hacía lo propio con un aumento aproximado del 5,5 %.

Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de semiconductores, subía cerca del 3 %, y la firma de inversión en tecnología SK Square registraba un crecimiento en torno al 1,5 %.

En el sector del automóvil, las acciones del fabricante Hyundai Motor se elevaban casi un 5,5 % pese a que este viernes se lleva a cabo el tercero de cuatro paros parciales de su sindicato en Corea del Sur por desacuerdos salariales. Su empresa hermana Kia aumentaba por encima del 1,5 %. EFE

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