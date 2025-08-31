El Kremlin acusa a la UE de obstaculizar esfuerzos de Trump para la paz en Ucrania
Moscú, 31 ago (EFE).- Los líderes europeos obstaculizan los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para lograr una solución pacífica al conflicto en Ucrania, denunció hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
«El partido de la guerra europeo mantiene su principal tendencia, ellos no se tranquilizan. Es algo que contrasta con el enfoque de nuestro presidente (Vladímir) Putin y el presidente de EE.UU., Donald Trump, cuyos esfuerzos para encausar el proceso hacia la paz son difíciles de sobrevalorar», dijo a la televisión rusa.
Según Peskov, Rusia «agradece estos esfuerzos» de Trump.
«Los europeos obstaculizan estos esfuerzos, los europeos meten palos en las ruedas, los europeos consienten por todas las vías e incluso dan aliento al régimen de Kiev para mantenerse en su línea totalmente absurda de no aceptar compromisos», señaló.
El representante del Kremin alertó que «se trata de un gran error, esto no le hará ningún bien al régimen de Kiev. Por el contrario, hará que la situación sea aún más grave».
Añadió que Rusia mantiene su apego a una solución del conflicto por vías político diplomáticas.
«Pero por ahora no vemos reciprocidad de Kiev, continuamos la operación especial militar», concluyó.
Dos semanas después de la reunión entre los mandatarios ruso y estadounidense en Alaska, y tras la reunión sostenida entre Trump y lideres de Ucrania y varios países europeos, el proceso de búsqueda de paz en el conflicto ucraniano parece dar muestras de estancamiento, ya que las diferencias entre Moscú y Kiev son irreconciliables.EFE
