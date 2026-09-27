El Kremlin advierte de los riesgos del empleo de Starlink para golpear la retaguardia rusa

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Moscú, 27 sep (EFE).- El Kremlin advirtió hoy que el empleo de la red satelital Starlink del magnate estadounidense Elon Musk para golpear objetivos en la retaguardia rusa sería un «paso imprudente».

«En lo que respecta al empleo de los sistemas satelitales para asestar golpes en la Rusia profunda, eso sería un paso fatídico, potencialmente peligroso e imprudente», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la televisión pública.

El presidente finlandés, Alexander Stubb, propuso a Musk autorizar a Kiev que utilice su servicio de internet por satélite para atacar instalaciones en la retaguardia profunda rusa, en particular para destruir los sistemas de misiles balísticos que tanto daño están haciendo en Ucrania en las últimas semanas.

El Ministerio de Defensa ucraniano se ha dirigido en varias ocasiones a Musk con esa petición, pero, aunque éste respondió afirmativamente, aseguró que la última palabra la tiene la Casa Blanca.

A su vez, Peskov recordó que Moscú está desarrollando su propio sistema satelital Rassvet (Amanecer), la versión rusa del Starlink, y expresó su confianza en que mejore en breve su efectividad.

Sea como sea, subrayó que Rusia cuenta con el «potencial necesario» desde el punto de vista tecnológico y militar para «garantizar su seguridad de manera fiable».

Peskov admitió que, aunque los presidentes de ambos países podrían reunirse en noviembre en el marco de la cumbre de la APEC en China, las relaciones bilaterales, «hablando llanamente, no viven su mejor momento».EFE

mos/av