El Kremlin espera que general ruso tiroteado sobreviva e informa a Putin sobre atentado

2 minutos

Moscú, 6 feb (EFE).- El Kremlin expresó hoy su confianza en que el número dos de la inteligencia militar rusa, el general Vladímir Alexéyev, tiroteado esta mañana sobreviva al ataque, del que ha informado al presidente, Vladímir Putin.

«Deseamos al general que sobreviva y se recupere. Esperamos que así sea», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencia, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Añadió que, «por supuesto, ha sido informado el jefe de Estado».

«Es indudable que los jefes militares y los altos mandos se encuentran amenazados en tiempos de guerra», destacó.

Con todo, no quiso entrar en si las medidas de seguridad con los que cuentan los altos mandos son suficientes tras el asesinato de tres generales en Moscú desde diciembre de 2024.

Por el momento, se desconoce el estado del general, que fue hospitalizado con urgencia de gravedad, y la identidad de los atacantes.

La portavoz del Comité de Instrucción de Rusia, Svetlana Petrenko, informó a la agencia RIA Nóvosti que este viernes «una persona no identificada efectuó varios disparos» contra el general en un edificio ubicado en la carretera de Volokolamsk, al noroeste de la capital rusa, «y huyó del lugar de los hechos».

Petrenko añadió que «la víctima fue hospitalizada de urgencia en uno de los hospitales de la ciudad», con heridas en abdomen, brazo y pierna, según el diario Kommersant.

El rotativo precisó que el atacante, que podría tratarse de una mujer que se había disfrazado de mensajera, forcejeó con el general en el portal antes de dispararle.

Alexéyev, que nació en Ucrania en 1961, es conocido por ser uno de los altos mandos del Ejército ruso que trató de negociar con el jefe del grupo de mercenarios rusos Wagner, Yevgueni Prigozhin, durante la rebelión protagonizada por esta formación paramilitar a mediados de 2023.

«En estos momentos los investigadores y criminalistas del departamento capitalino del CIR trabajan en el lugar de los hechos, se estudian las grabaciones de las cámaras de seguridad, se interrogan testigos del suceso», añadió Petrenko, al señalar que se busca identificar a las personas vinculadas al ataque.

Las autoridades rusas, que han acusado en el pasado a los servicios secretos ucranianos de ataques similares, incoaron causas penales por intento de asesinato y tráfico ilegal de armas.EFE

