El Levante intenta liberar al lesionado Arriaga de la convocatoria con Honduras

Valencia, 28 ago (EFE).- El Levante ha enviado varios informes médicos a la selección de fútbol de Honduras con la intención de que Kerwin Arriaga, que se recupera de una lesión muscular, no sea convocado para los partidos del combinado americano de la próxima semana.

Fue el entrenador del Levante, Julián Calero, quien confirmó este viernes, en la rueda de prensa previa al partido ante el Elche de la tercera jornada del campeonato, que Arriaga no está listo para jugar al no haberse recuperado todavía de la lesión en el recto femoral de la pierna izquierda que sufrió el pasado 6 de agosto.

Por este motivo, Calero explicó que han solicitado a Honduras que Arriaga sea liberado de los partidos que la selección hondureña debe jugar ante Haití y Nicaragua el 6 y el 10 de septiembre, respectivamente.

“Hemos hablado con la Federación para que entendieran cuál era la situación. Les hemos mandado todos los informes para, si tenían a bien, que lo tuviéramos aquí para ponerle a punto. Está empezando a estar mejor y a tratar. Si juega, sería contraproducente”, comentó.

“Le podemos ayudar desde aquí y creemos que sería bueno para su selección y para nosotros”, agregó Calero sobre Arriaga, que por esta lesión todavía no ha podido debutar con el Levante. EFE

