El luchador Ángel Cortés le da el primer oro a Panamá en los XX Juegos Bolivarianos

1 minuto

Lima, 25 nov (EFE).- El luchador Ángel Cortés ganó este martes la primera medalla de oro para Panamá en los XX Juegos Bolivarianos que se disputan en Perú al dominar la modalidad libre de 86 kilos, el mismo desempeño que tuvo en octubre pasado en los Juegos Centroamericanos de Guatemala.

Cortés se impuso por 7-5 al venezolano Pedro Ceballos y, previamente, por 6-0 al peruano Jesús Landa.

Al disputarse una ronda única de la categoría, la medalla de plata fue para Ceballos, vencedor por 10-0 a Landa, que se quedó con el bronce.

Al término de la tercera jornada de los Bolivarianos, Panamá suma 6 medallas, ya que también ha obtenido bronces en lucha, tiro deportivo, e-sports, esgrima y natación.

Los Juegos Bolivarianos de 2025 se celebran del 22 de noviembre al 7 de diciembre en Ayacucho y Lima con la participación de más de 4.000 deportistas de 17 países, para quienes es la primera gran cita polideportiva del ciclo olímpico con miras a Los Ángeles 2028. EFE

