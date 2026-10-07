El MED9 respalda propuesta presupuestaria de Bruselas frente a recortes que pide Alemania

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Zagreb, 7 oct (EFE).- Los nueve países mediterráneos de la Unión Europea (MED9) defendieron este miércoles en Split negociar el próximo presupuesto comunitario sobre la base de la propuesta de la Comisión Europea, frente a las exigencias de recortes de países como Alemania y Austria.

En la declaración adoptada al final de la cumbre de líderes de Split, el grupo de países euromediterráneos defiende un presupuesto común «ambicioso y equilibrado», con recursos suficientes para financiar las nuevas prioridades de defensa, competitividad, migración y energía sin debilitar las políticas agrícola, pesquera y de cohesión.

La Comisión propone un marco financiero de casi dos billones de euros para los siete años entre 2028 y 2034, destinado a responder a las nuevas necesidades europeas en ese periodo.

Los nueve países mediterráneos reclamaron también eliminar los «descuentos» en las contribuciones nacionales al presupuesto comunitario, ya que «las circunstancias que justificaron originalmente las correcciones presupuestarias han cambiado».

Estos descuentos reducen las aportaciones de Alemania, Austria, Países Bajos, Suecia y Dinamarca al presupuesto europeo y fueron concedidos para corregir lo que esos países consideraban como contribuciones excesivas.

La petición del MED9 choca con la posición del canciller federal austríaco, Christian Stocker, quien ha reiterado que el descuento de su país debe prorrogarse y que la propuesta presupuestaria de casi dos billones de euros es «inaceptable» para Austria.

Los primeros ministros de Alemania, Países Bajos, Austria, Suecia, Dinamarca y Finlandia, contribuyentes netos al presupuesto comunitario, exigieron a finales de septiembre una rebaja de la propuesta de la Comisión de «varios cientos de millones de euros».

Los llamados ‘frugales’ argumentan que la financiación «debería centrarse en inversiones comunes en seguridad y defensa, competitividad, innovación y lucha contra la migración irregular» frente a las partidas tradicionales de los fondos agrícolas.

El MED9, integrado por España, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Croacia, Malta, Chipre y Eslovenia, también propuso considerar instrumentos europeos de deuda «limitados y específicos» para prioridades estratégicas claramente identificadas.

Los países mediterráneos plantean además estudiar una devolución más gradual de la deuda del fondo de recuperación Next GenerationEU para disponer de mayor margen financiero.

El grupo defendió asimismo un mecanismo europeo capaz de responder a crisis y necesidades imprevistas sin obligar de forma sistemática a recurrir a fondos nacionales y regionales.

«Estamos dispuestos a acelerar el trabajo constructivo en materia de ingresos, incluidas las propuestas de nuevos recursos propios que aliviarían la presión directa sobre los presupuestos nacionales», señala el texto.

A la cumbre asistieron el presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, además de los dirigentes de los restantes socios, salvo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que canceló su viaje por el adelanto de las elecciones legislativas al 29 de noviembre. EFE

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