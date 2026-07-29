El megaincendio cerca de Burdeos sigue «estabilizado» pese al viento y el calor

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El enorme incendio que ha arrasado 42.000 hectáreas en los alrededores de la ciudad francesa de Burdeos continuó «estabilizado» la mañana del miércoles, tras una segunda noche de calma pese al repunte del calor, informó la prefectura departamental.

Este fuego en la región vinícola de Girona, en el suroeste, es el peor registrado en Francia desde 1949 y obligó a desalojar a más de 220.000 personas.

«La superficie quemada no ha evolucionado» durante la noche, dijo la prefectura, y varios rebrotes fueron «rápidamente controlados».

Sin embargo, las condiciones meteorológicas continuaban «desfavorables» el miércoles debido al aumento de temperaturas, que pueden alcanzar 41 ºC en el interior y 38 ºC en la costa.

Persisten también vientos «secos» con ráfagas que podrían alcanzar 45 km/h al final de la jornada.

Dadas estas condiciones, los bomberos de Gironda advirtieron de un «riesgo extremadamente elevado de reactivación de los incendios» durante el día.

La víspera, las condiciones provocaron la evacuación preventiva de 4.000 turistas de campings y residencias vacacionales en el complejo turístico costero de Lacanau.

La noche del martes, 57.000 habitantes de tres localidades cercanas a Burdeos evacuados durante el fin de semana pudieron regresar a sus casas tras un «análisis de riesgo», indicó la prefecta del departamento, Sophie Brocas.

La superficie quemada por el incendio, de origen accidental, no ha aumentado desde el domingo.

Además, los equipos de emergencia trabajan en una colosal obra de 127 kilómetros de «cortafuegos tácticos» que prive al incendio de combustible y detener su avance, según la Defensa del Bosque Contra Incendios de Aquitania, una asociación que protege las zonas forestales en esta región.

cas/asm/mas/dbh