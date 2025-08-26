The Swiss voice in the world since 1935

El mexicano Sonora explora el turismo deportivo con una carrera en gran desierto de Altar

Este contenido fue publicado en
3 minutos

Ciudad de México, 26 ago (EFE).- Con una gran carrera en el desierto de Altar, que los organizadores estiman genere un gasto de unos cinco millones de pesos (unos 267.000 dólares), el estado de Sonora, noroeste de México, busca detonar las ventajas que trae consigo el turismo deportivo.

La cuarta edición de la carrera, un ‘trail running’ que convoca a más de 600 corredores de doce países y a entre 1.500 y 2.000 asistentes, se celebrará el 18 y 19 de octubre en un recorrido único a través de las dunas, cañones y paisajes lunares del majestuoso desierto.

«La idea era desarrollar un producto turístico en el ámbito del turismo deportivo que fuese diferente al que habitualmente se recibía de sol y playa en el destino de Puerto Peñasco», explicó este martes a medios Fernando Del Olmo, responsable de la organización.

Agregó que regularmente un corredor viaja solo o lo hace con un club de corredores, o con su familia y aprovechan para hacer turismo, viajar y pernoctar «y generar economía en comercios, restaurantes, servicios, lo que favorece muchísimo a la comunidad».

Además, señaló que el turismo deportivo «genera otro perfil de consumo y de asistentes con un público dinámico, deportivo», de donde salió la idea de desarrollar la gran carrera del desierto que este año incluye distancias de 10 kilómetros (km), 25 km, 35 km, 50 km y 75 km.

El secretario de Turismo de Sonora, Roberto Gradillas, explicó que el estado busca aprovechar el espacio natural que forma el gran desierto de Sonora o gran desierto de Altar, el Golfo de California y el destino turístico de Puerto Peñasco, que es muy visitado por el turismo de Arizona, Estados Unidos.

Además, el área natural contiene la región volcánica de las cumbres de la Sierra El Pinacate, y la Reserva de la biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar en Sonora, un sitio patrimonio mundial de la UNESCO.

Por las condiciones geográficas, la carrera es única en su tipo, no solo en México, sino en el mundo, dijo Del Olmo.

«Literalmente te metes a las profundidades de las dunas, dunas vivas que se mueven con la erosión, que un día tienen una forma y al día siguiente tienen otra forma y donde te entierras hasta la rodilla, luego pasas por una zona de sierra que está llena de cuarzo y minerales y terminas en el Golfo de California, acampando en esta inmensidad del océano, algo verdaderamente espectacular», finalizó.

Además de los corredores inscritos, la carrera contará con la participación especial de corredores rarámuri de la Sierra Tarahumara y atletas Tohono de Arizona, reconocidos por su resistencia legendaria y su conexión cultural con el desierto. EFE

jmrg/csr/sbb

(foto)(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
15 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR