The Swiss voice in the world since 1935

El Ministerio de Interior libio garantiza la seguridad para las elecciones locales

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Túnez, 15 ago (EFE).- El Ministerio de Interior de Libia manifestó este viernes su «plena disposición» a brindar seguridad en los comicios municipales del sábado, y rechazó «cualquier intento de obstruirles», después de que, en los últimos días, fueran atacadas varias sedes de la Alta Comisión Nacional Electoral (HNEC, pos sus siglas en inglés).

Aseguró que cuenta con un plan de seguridad para la jornada electoral que tiene como objetivo «garantizar el éxito de la celebración democrática a la que aspira el pueblo libio», con el desarrollo de los comicios, programados en 51 municipios.

Además, advirtió de las consecuencias legales que tendrá «cualquier acto de sabotaje o manipulación que busque obstruir el proceso electoral», unos hechos que atribuyó a «partidos políticos que no desean lograr el cambio».

«Los actos de sabotaje no nos impedirán completar estas elecciones en la fecha programada, y ya hemos demostrado nuestro éxito en asegurar los derechos electorales», agregó la institución.

Los últimos ataques a dependencias de la HNEC se perpetraron la pasada madrugada en el almacén principal donde se resguardaban «materiales de votación», que fueron quemados, y en una sala de capacitación «dedicada a la rehabilitación de cuadros electorales».

Estos hechos fueron ampliamente condenados por distintos organismos nacionales e internacionales, entre ellos la Misión de Naciones Unidas para Libia (UNSMIL), que reiteró «su apoyo inquebrantable» a la HNEC y exhortó a los funcionarios de seguridad a prestar apoyo para que los ciudadanos «puedan ejercer sus derechos políticos sin temor ni intimidación».

Los comicios, previstos para este sábado, se desarrollarán tanto en regiones del este del país, administrado por el mariscal Jalifa Haftar, como en el oeste, controlado por el Ejecutivo de Trípoli, bajo el mando del primer ministro, Abdelhamid Dbeiba.

La primera fase de los comicios a los concejos municipales se celebró en noviembre del 2024 en 58 municipios, sin incidentes de seguridad y con un 74 % de participación. EFE

sb/pddp

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
8 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Trabajaría de modo gratuito para su localidad?

En Suiza existe este principio en que la ciudadanía asume responsabilidades políticas por convicción y no por una remuneración.

Únase al debate
27 Me gusta
21 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR