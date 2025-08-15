El Ministerio de Interior libio garantiza la seguridad para las elecciones locales

Túnez, 15 ago (EFE).- El Ministerio de Interior de Libia manifestó este viernes su «plena disposición» a brindar seguridad en los comicios municipales del sábado, y rechazó «cualquier intento de obstruirles», después de que, en los últimos días, fueran atacadas varias sedes de la Alta Comisión Nacional Electoral (HNEC, pos sus siglas en inglés).

Aseguró que cuenta con un plan de seguridad para la jornada electoral que tiene como objetivo «garantizar el éxito de la celebración democrática a la que aspira el pueblo libio», con el desarrollo de los comicios, programados en 51 municipios.

Además, advirtió de las consecuencias legales que tendrá «cualquier acto de sabotaje o manipulación que busque obstruir el proceso electoral», unos hechos que atribuyó a «partidos políticos que no desean lograr el cambio».

«Los actos de sabotaje no nos impedirán completar estas elecciones en la fecha programada, y ya hemos demostrado nuestro éxito en asegurar los derechos electorales», agregó la institución.

Los últimos ataques a dependencias de la HNEC se perpetraron la pasada madrugada en el almacén principal donde se resguardaban «materiales de votación», que fueron quemados, y en una sala de capacitación «dedicada a la rehabilitación de cuadros electorales».

Estos hechos fueron ampliamente condenados por distintos organismos nacionales e internacionales, entre ellos la Misión de Naciones Unidas para Libia (UNSMIL), que reiteró «su apoyo inquebrantable» a la HNEC y exhortó a los funcionarios de seguridad a prestar apoyo para que los ciudadanos «puedan ejercer sus derechos políticos sin temor ni intimidación».

Los comicios, previstos para este sábado, se desarrollarán tanto en regiones del este del país, administrado por el mariscal Jalifa Haftar, como en el oeste, controlado por el Ejecutivo de Trípoli, bajo el mando del primer ministro, Abdelhamid Dbeiba.

La primera fase de los comicios a los concejos municipales se celebró en noviembre del 2024 en 58 municipios, sin incidentes de seguridad y con un 74 % de participación. EFE

sb/pddp