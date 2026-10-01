El ministro de Comercio de Brasil espera lograr un acuerdo con EEUU

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El ministro de Comercio de Brasil, Marcio Elias Rosa, expresó su optimismo el miércoles de que su país podrá alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos, al hablar al margen de la reunión del G20.

«Estamos en una nueva fase, negociando, y seremos capaces de llegar a un acuerdo», declaró a la prensa en la ciudad estadounidense de Milwaukee después de reunirse con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

La reunión, en la que también estuvo el canciller brasileño, Mauro Vieira, se da apenas días antes de la primera vuelta de las presidenciales en Brasil, que se presentan muy cerradas entre el gobernante izquierdista Luiz Inacio Lula da Silva y el senador de derecha Flávio Bolsonaro.

«Me parece que existe un verdadero interés por parte del embajador Greer en construir consensos», dijo Rosa, cuyo país ha sido objeto de una serie de aranceles de parte de Estados Unidos.

Sostuvo que Brasil busca «una reducción completa de los aranceles», y agregó que los gravámenes del presidente Donald Trump eran «injustificables».

Dijo que Brasil ha sido golpeado en tres frentes, y señaló los aranceles estadounidenses impuestos por sector a productos como el acero; las tasas por supuesto trabajo forzoso y un gravamen de 25% sobre ciertos bienes.

Sobre qué tan lejos se encuentran los dos países de alcanzar un acuerdo, Rosa respondió dijo que «estamos más cerca cada día».

La administración Trump aplicó en julio dos rondas de aranceles a varios productos brasileños por supuestas prácticas comerciales desleales y otras infracciones, que Brasilia niega.

Aun así, ambas partes tuvieron una reunión «constructiva» el miércoles, según la cancillería de Brasil.

Se trata del primer encuentro presencial entre ambas partes desde los aranceles aplicados en julio.

Según Brasilia, el gobierno estadounidense enviará en las próximas semanas una propuesta de trabajo para las negociaciones «contemplando cuestiones tarifarias y no tarifarias».

Las tensiones entre Brasilia y Washington se arrastran desde 2025, cuando Estados Unidos impuso un primer tarifazo a productos brasileños en represalia por un juicio al exmandatario Jair Bolsonaro, condenado por un intento de golpe de Estado.

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