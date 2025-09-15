El Monterrey sigue en la cima y el italiano Pedro es el goleador en el Apertura mexicano

México, 14 sep (EFE).- El Monterrey se mantuvo como líder del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano mientras que el italiano Joao Pedro, del San Luis, encabeza la lista de los goleadores al concluir este domingo la octava jornada.

Sin el español Sergio Ramos en la cancha por estar suspendido, los Rayados derrotaron por 0-1 a los Gallos de Querétaro con un gol argentino Germán Berterame para sumar su séptima victoria consecutiva.

Los regios dominaron desde el arranque y en el minuto 25 lo reflejaron en el marcador, cuando Berterame aceptó un balón en el área, se lo acomodó con el pecho y de pierna derecha puso el 0-1.

Monterrey suma 7 triunfos, una derrota y 21 puntos, uno más que el Cruz Azul, que el sábado logró un polémico triunfo por 0-1 en casa del Pachuca.

El uruguayo Gabriel Fernández convirtió un penalti para darle a los celestes el triunfo en un encuentro en el que los visitantes comenzaron con un hombre menos por la expulsión de Jesús Orozco, y terminó con uno más por las tarjetas rojas al colombiano Luis Quiñones y a Daniel Aceves, figuras de los Tuzos.

También el sábado en el derbi del fútbol mexicano las Chivas de Guadalajara derrotaron al América por 1-2.

Roberto Alvarado y Armando González le dieron la victoria al América, que descontó con una diana de Alejandro Zendejas.

Pese a perder, las Águilas del entrenador brasileño Andre Jardine aparecen en el tercer lugar con 17 unidades, una más que el campeón, Toluca, vencedor por 3-1 del Puebla.

En su estadio, los Diablos se impusieron con anotaciones del uruguayo Federico Pereira, de Jesús Gallardo y Oswaldo Virgen. Puebla descontó con un gol de Fernando Monárrez.

La octava jornada comenzó el viernes con el empate del Necaxa 1-1 con el Juárez FC y el triunfo de Pumas UNAM, 1-4 sobre Mazatlán.

El Tigres UANL empató sin goles con el León y Atlas igualó 2-2 con el Santos Laguna, en los otros encuentros de sábado.

Este domingo el Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián ‘loco’ Abreu empató 1-1 con el San Luis.

Aunque se fue en blanco por San Luis, Joao Pedro mantuvo el liderato de los anotadores con seis dianas, una más que Berterame, el español Sergio Canales, también del Monterrey, y Angel Sepúlveda, de Cruz Azul. EFE

