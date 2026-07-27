El naufragio de un barco vietnamita en el mar de China Meridional deja 17 desaparecidos

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Rescatistas buscaban el domingo a 17 personas desaparecidas tras el hundimiento de un barco vietnamita con 62 tripulantes en el mar de China Meridional, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam.

Las autoridades vietnamitas llegaron al lugar después de que la embarcación Khoi Nguyen 18 «se hundiera mientras operaba en condiciones meteorológicas adversas», declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Pham Thu Hang, en un comunicado a la AFP.

En este texto explicó que los equipos vietnamitas, «con el apoyo de las fuerzas de socorro chinas» y otros buques en la zona, rescataron a 45 de las 62 personas a bordo.

Las autoridades y los barcos pesqueros «siguen buscando activamente a las personas restantes», añadió Hang.

Según la cadena de televisión estatal china CCTV, el Khoi Nguyen 18 tuvo problemas cerca del arrecife Yongshu, también conocido como arrecife Fiery Cross, una roca del archipiélago de las Spratly controlada por Pekín, pero también reclamada por Vietnam y Filipinas.

Pekín reivindica una gran parte de las islas y arrecifes del mar de China Meridional, incluidas aguas e islas próximas a las costas de varios países vecinos, aunque una decisión de un tribunal internacional de 2016 afirmó que sus reclamaciones no tienen ninguna base jurídica.

El Khoi Nguyen 18 es un carguero con matrícula de Vietnam de algo menos de 70 metros de eslora, según el sitio de seguimiento Marine Traffic.

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