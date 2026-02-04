El negociador ucraniano califica de «sustancial y productivo» el encuentro de Abu Dabi

Kiev, 4 feb (EFE).- El negociador ucraniano Rustem Umérov calificó en su cuenta de Telegram de «sustancial y productivo» el encuentro con estadounidenses y rusos que ha tenido lugar este miércoles en Abu Dabi para tratar de avanzar hacia un eventual acuerdo de paz.

«El trabajo ha sido sustancial y productivo, orientado a pasos concretos y a decisiones prácticas», dijo en su cuenta de Telegram Umérov.

Umérov afirmó sin dar más detalles que tras la reunión bilateral en Abu Dabi las partes se reunieron también en «formato de grupos de trabajo».

El negociador ucraniano -que es secretario del Consejo para la Seguridad Nacional de su país- agregó que, además de él mismo, el equipo negociador de Ucrania lo formaron, entre otros, el jefe de la oficina presidencial, Kirilo Budánov, el líder del partido mayoritario en el Parlamento, David Arajamia, y el jefe adjunto de la inteligencia militar, Vadim Skibitski.

Por parte de Estados Unidos participaron en los contactos los negociadores Steve Witkoff y Jared Kushner; el asesor de la Casa Blanca Josh Gruenbaum; el general Alex Grynkewich y el secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, dijo Umérov.

Sobre la parte rusa, el equipo negociador ruso estuvo formado íntegramente por militares. EFE

